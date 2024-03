Eboli, il Premio Giogiò all'ensemble musicale del liceo Perito-Levi

Venerdì 22 marzo, in una serata all’insegna del ricordo e delle emozioni, realizzata nell’ambito del progetto «I Giovani e la Musica quale strumento di inclusione e crescita sociale: un’esperienza operativa», finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e promosso da «I cantori di Posillipo», per ricordare il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ucciso a Piazza Municipio a Napoli, l’Ensemble corale del liceo musicale dell’IIS Perito-Levi di Eboli, diretta dalla professoressa Antonella De Chiara, ha ricevuto, insieme ad altre due scuole della provincia di Napoli, il Premio Giogiò.

La serata, promossa da Santina Picone, presidente dell'associazione «I Cantori di Posillipo», e da Gaetano Raiola, direttore dell’ensemble corale in cui suonava Giovanbattista, è stata presentata da Veronica Maya e ha visto l’esibizione delle tre scuole che si sono distinte nel panorama musicale in ambito didattico-formativo, dalla scuola dell’infanzia e primaria al liceo musicale passando per la Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

Per il liceo musicale il premio è andato proprio al Perito-Levi, guidato dalla dirigente scolastica Laura Cestaro.

I premi sono stati consegnati dalla mamma di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio, che proprio qualche settimana fa aveva ricordato dal palco del Festival di Sanremo la sua battaglia affinché la morte del figlio possa rappresentare un punto di svolta per la Giustizia italiana.