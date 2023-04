Montecorvino Rovella: scavi abusivi nella roccia, imprenditore denunciato

Scavano abusivamente in una roccia a Montecorvino Rovella e vengono sorpresi dai carabinieri. Un imprenditore è stato denunciato dai carabinieri di Giffoni Valle Piana e Acerno.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di una società che esercitava attività estrattiva di materiale litoide, senza alcuna autorizzazione, in località “Occiano”, in agro, del comune di Montecorvino Rovella. Sequestrata un’area di circa 3.000 metri quadri.