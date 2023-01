Incidente stradale a Montecorvino Rovella. Un 27enne del posto ha perso il controllo dell’auto che conduceva ed è finito contro un albero. È accaduto in via Vittorio Emanuele la scorsa notte, tra giovedì e venerdì, e il giovane dopo essere stato soccorso dal personale del 118 è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Battipaglia dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite su tutto il corpo. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause. Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella.

L’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere dell’automobile e sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana che lo hanno liberato, poi il personale del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Battipaglia. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro l’auto e dovranno accertare le cause del sinistro stradale e la velocità a cui viaggiava il veicolo quando è uscito fuori strada schiantandosi contro un albero oltre la carreggiata. Gli automobilisti sopraggiunti hanno notato l’accaduto ed hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri si sono precipitati in via Vittorio Emanuele e si sono accorti subito che l’automobilista era incastrato tra le lamiere, in gravi condizioni di salute. Poi, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per liberare il 27enne bloccato, sanguinante, a bordo dell’auto su cui viaggiava fino a poco prima. I carabinieri stanno verificando se in quella strada ci sono telecamere che hanno ripreso le fasi dell’incidente per appurare le cause. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente stradale, l’automobilista potrebbe aver effettuato una manovra azzardata o errata.