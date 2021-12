Multe mai pagate: in arrivo oltre 9mila cartelle esattoriali

L’emergenza pandemia ha intaccato le casse del Comune. È un effetto sicuro della crisi dei salernitani, il termometro di un periodo difficile iniziato a febbraio 2020 e proseguito fino a dicembre 2021. Nel 2020, quando dilagava pandemia da Covid 19 e quando la circolazione stradale è stata fortemente ridimensionata, se non proprio eliminata, per via delle misure di contenimento, il Comune ha incassato 3.294.059,81 euro. Nei 12 mesi del 2021, con la stagione dei lockdown più lontana – pur non essendo ancora scomparsa l’emergenza sanitaria - il Comune registra alla voce incassi dalle contravvenzioni stradali 3.097.441,05 euro, nel periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2021 ancora in corso. Mancano nelle casse comunali, quindi, 196.618,31 euro. E questo nonostante la circolazione sia ritornata alla normalità come anche le sanzioni per divieto di sosta. Un altro dato, sempre emerso dall’analisi delle voci incassi del Siope: da luglio a novembre di quest’anno gli incassi ammontano a 603.420,25 euro, sempre dalle multe al codice della strada. In ogni caso l’ammanco rispetto al 2020 c’è e si fa sentire. Questo sta a significare che i salernitani pagano ancora poco e non saldano il debito con l’amministrazione dopo le multe. Intanto settembre, ottobre, novembre e dicembre sono stati mesi da bollino nero per la sosta selvaggia. I salernitani sono tornati ai livelli prepandemia sul fronte doppia fila e parcheggio irregolare. Già elevati 30 mila verbali per infrazioni al codice della strada come il parcheggio in zona rimozione, sugli stalli per disabili e in prossimità di incroci trafficati. È il ritorno prepotente delle cattive abitudini dei salernitani a scatenare il traffico nei quartieri. Intanto arriva la stangata di fine anno. Pronta una pioggia di avvisi di riscossione. Brutte sorprese per gli automobilisti indisciplinati che dalla seconda metà del 2017 sono incappati nelle varie infrazioni al codice della strada che non sono mai state saldate. Sono 9.139 le cartelle esattoriali dal valore di circa 2 milione e mezzo di euro a carico di salernitani morosi già dalla seconda metà del 2017. Le multe non pagate sono state lavorate nelle scorse settimane e iscritte a ruolo. Adesso la riscossione compete alla Soget. Il valore delle sanzioni mai saldate si attesta su 2 milione e mezzo di euro. La polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, ha provveduto a passare in rassegna le contravvenzioni insolute e il numero dei morosi potrebbe anche salire. Multe per divieto di sosta, parcheggio in doppia fila, ma anche contravvenzioni per parcheggio su stalli per disabili. Chi ha mancato l’appuntamento col pagamento delle multe per le infrazioni commesse alla guida sulle strade del capoluogo dovrà vedersela con una ondata di solleciti di pagamento. Saranno emesse quindi delle cartelle esattoriali con riscossione coattiva. Con la riscossione coatta delle multe si punta a dare ossigeno alle entrate comunali. Ed è un crescendo di verbalizzazioni a fronte dell’impennata di casi di doppia fila. Se il centro comincia a respirare dopo anni di battaglia alla doppia fila, non si può dire lo stesso per le strade da via Irno a Mercatello. A quanto si apprende, il 70% delle sanzioni si registra nella zona orientale. A Torrione, nel tratto di via Posidonia fino ad arrivare a via Paolo De Crescenzo, non c’è giorno senza registrare il ripetersi della doppia fila.