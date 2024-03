Chi ha un giardino o una terrazza può ricevere un bonus "verde" fino a 1.800 euro. Si tratta di una detrazione fiscale che ha come obiettivo quella di spingere i proprietari di immobili a sistemare le proprie aree verdi di proprietà. Fa parte della misura anche la realizzazione di pergolati (coperture a verde) o di giardini pensili, oppure di fioriere - purché siano permanenti - che abbelliscano balconi e terrazze. Ciò che conta è che sia un intervento che migliori l'assetto esistente. Escluse invece opere di manutenzione ordinaria di giardini già esistenti, che non lo migliorino, oppure che ciascun proprietario realizza in autonomia.