Riscatto laurea 2024, tutte le novità: dai costi alle agevolazioni i calcoli (e i vantaggi)

Anche per il 2024 vale il principio secondo cui gli anni della laurea torneranno utili. L'Inps ha deciso di attivare anche per l'anno appena iniziato l’opzione di riscatto della laurea, uno strumento che consente di uscire prima dal lavoro incrementando la propria anzianità contributiva. Introdotto nel 1997, l'istituto del riscatto universitario considera nel conto solo la durata legale del corso di studi ed esclude pertanto gli anni fuori corso. Il periodo riscattabile va dal 1° novembre dell’anno di immatricolazione al 31 ottobre dell’ultimo anno di durata legale prevista dal corso stesso. La legge dà la possibilità di riscattare una parte del titolo di studio fino al minimo necessario per raggiungere un determinato requisito contributivo a cui poi fare riferimento. Sono riscattabili tutti i diplomi di laurea triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico. Rientrano nell'opzione anche i dottorati di ricerca mentre restano fuori i master pubblici o privati. Mentre per quello che riguarda titoli di studio conseguiti all'estero, il ministero dell'Università ne riconosce solo alcuni che siano del tutto equiparabili con quelli conseguiti in Italia.