Annalisa Minetti si laurea a 47 anni in Scienze Motorie: «Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora punto al dottorato»

Annalisa Minetti ha raggiunto un traguardo molto importante per la sua carriera. A sorpresa, la conduttrice si è laureata in Scienze Motorie all’Università Telematica San Raffaele di Roma, con un bel 110 e Lode. Annalisa ha voluto condividere questo traguardo con i suoi follower su Instagram dove ha mostrato il momento della proclamazione online da remoto e ha ringraziato tutti quelli che l'hanno sostenuta nelle sue scelte, da quelle personali, a quelle lavorative, fino a quelle universitarie. La laurea a 47 anni è diventato un simbolo per chi, come lei, non si arrende mai.

I ringraziamenti

«Finalmente ce l'abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto», ha commentato Annalisa Minetti nel video condiviso sul suo profilo Instagram mentre, fiera, indossava la corona d'alloro dopo la proclamazione.

Il prossimo sogno? Un dottorato, ma la strada è molto lunga e difficile. La conduttrice, però, non ha paura delle difficoltà, anzi. Con il suo sorriso e la sua forza di volontà è pronta a superare ogni ostacolo che si contrapporrà nella vita.