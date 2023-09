Teo Mammucari: «In Mediaset non si fa niente di nuovo da 30 anni, fanno lavorare Enrico Papi senza risultati»

Teo Mammucari torna in Rai e lascia Mediaset, non senza polemiche. La sua avventura si era interrotta bruscamente nell'ultima edizione de Le Iene, quando aveva lasciato la conduzione (insieme a Belen) a poche ore dall'inizio del programma. «Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da trent’anni», ha detto a Il Messaggero.

Il conduttore sarà nel cast di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Non un passo indietro nella su carriera, dice: «Il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro. Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a De Filippi e Scotti - a cui sarò sempre grato - sono stati la consacrazione della mia carriera. Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa?».

Mammucari voleva un programma suo, ma racconta che Mediaset gli ha chiesto «uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere». E ancora: «Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: “Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà...”. Ho pensato “che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry”. “La Ruota della Fortuna”. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia».