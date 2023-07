Annalisa Minetti: «Non vedere i miei figli crescere fa male. Quando mi dicono: "Che belli" mi prende un magone»

Per Annalisa Minetti anche un piccolo spiraglio di luce può essere fonte di gioia. La cantante e atleta paralimpica ha perso la vista a diciotto anni a causa di una grave forma di retinite pigmentosa. La malattia le ha fatto calare una sorta di velo suglio occhi e da allora, Annalisa Minetti vede il mondo ricoperto di ombre. Proprio nelle ultime ore ha parlato, in un'intervista, della sua gioia più grande: le due sue gravidanze. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Annalisa Minetti ha perso la vista: «Ormai solo nero totale. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce»

Il racconto di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti è mamma di Fabio, 15 anni, avuto dall''ex Gennaro Esposito, ed Elena, 5 anni, nata dall'amore con l'attuale marito Michele Panzarino. «Ho messo a tacere gli sciocchi, chi pensa che la maternità sia solo un diritto dei normodotati - ha raccontato Annalisa Minetti in un'intervista a Gente -. Mettere al mondo i figli per me è stato un atto d'amore».

Poi, ha aggiunto: «Non avere la vista mi fa ancora male.

Non mi importa non poter più vedere gli alberi, la natura, è non vedere i miei figli crescere a farmi male. Quando mi dicono: "Che bella tua figlia", "Com’è diventato tuo figlio", mi prende un magone».

Annalisa Minetti vuole spronare le persone a vivere la vita senza paure: «Non vedo, ma il mio corpo ha fatto di più di quello che si poteva immaginare - ha spiegato Annalisa -. Non vedo, però sento, tocco, vivo. Quando corro e nuoto mi dimentico di tutto. Fare sport è come allenarsi a vivere. Lo sport è il mio psicologo, il mezzo per non impazzire vivendo nel buio e con cui ritrovo il mio equilibrio».