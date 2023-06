Elisabetta Canalis torna sul ring (e vince): «Un pugno in faccia ti ricorda che i privilegi non sono scontati»

Elisabetta Canalis vince sul ring della Night of Kick and Punch 14 Black Tie Edition, l'evento di kickboxing più famoso in Italia a Reggia di Venaria. Ieri, la showgirl e conduttrice ha battuto la sfidante Angelica Donati. Lo sport di cui Elisabetta Canalis è appassionata è spesso ripreso sulle sue pagine social. Con le parole sulla sua vittoria ha commosso i fan per la sua umiltà e coraggio di affrontare sempre nuove sfide. Con la dedica alla figlia ha conquistato i suoi follower.

«Grazie al mio maestro Angelo Valente ed a tutta la famiglia di @kickandpunch, questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa, ha fatto di me una donna piu forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati - scrive Elisabetta Canalis su Instagram condividendo le foto dell'incontro -. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente».

Il messaggio di ringraziamenti prosegue, citando anche la sua avversaria, Angelica Donati, in merito alla quale scrive: «è stata un’avversaria tosta, assolutamente non facile per me».

Poi la dedica alla figlia commuove i fan: «Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla 🥰)».