Dialoghi con la Reggia sui Giardini della Flora a Caserta, protagonista sarà il pubblico

Torna la prossima settimana l'appuntamento con l'iniziativa nata del 2020 al fine di favorire il confronto tra il Museo e la collettività. L’incontro organizzato online permette di condividere il percorso intrapreso dall'Istituto del MiC con la comunità, in uno spirito di partecipazione e responsabilità condivisa. Sui canali social della Reggia di Caserta si parlerà, questa volta, dei " Giardini della Flora: opportunità di collaborazione con il territorio".

Il Museo, bene Unesco, consapevole dell'importanza che ha questo argomento soprattutto per i cittadini casertani, apre questa volta agli interventi diretti del pubblico.

Candidandosi via mail, sarà possibile accedere alla diretta sul web con un proprio contributo, della durata di massimo 5 minuti, per avanzare proposte o chiedere chiarimenti allo staff museale sul progetto di valorizzazione dei Giardini della Flora.

Le richieste per partecipare come relatori andranno inviate via mail a re-ce.comunicazione@cultura.gov.it, entro le 9.30 di lunedì 18 settembre. Dovranno contenere informazioni circa il contenuto del proprio intervento, i dati anagrafici del richiedente e un contatto telefonico. Sarà cura della Reggia di Caserta, nel caso di ricezione di un numero troppo elevato di richieste, selezionare i contributi. I candidati prescelti verranno contattati e verranno loro fornite tutte le indicazioni tecniche per partecipare con un proprio intervento alla diretta. Come di consueto, per tutto il pubblico del web, sarà possibile invece porre domande nei commenti nel corso dell'incontro virtuale. L'appuntamento è il 19 settembre alle ore 16 sulle pagine Facebook e YouTube del Museo.