Belvedere di San Leucio a Caserta, partiti i lavori di recupero al sito Unesco

Sono partiti stamani i lavori di recupero e valorizzazione del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio a Caserta. L’importante intervento, finalizzato a riqualificare l'intera area, è realizzato nell’ambito del Pics (Programma integrato città sostenibile) della città di Caserta e terminerà entro il prossimo 31 dicembre.

Queste opere si affiancano all’altro progetto già avviato che prevede la riqualificazione dello Scalone monumentale e la realizzazione della strada di collegamento, praticamente conclusa, tra il Belvedere e la Reggia. In primo luogo si provvederà al rifacimento della copertura dell’edificio con interventi anche agli infissi. Altre due opere fondamentali riguarderanno le facciate con la spicconatura accurata delle parti ammalorate di intonaco, la reintegrazione delle parti, il restauro e la revisione delle cornici, la pulizia delle parti lapidee e la tinteggiatura, e la pavimentazione, che sarà ripulita, livellata e sistemata sia nel Cortile dei Serici che nel Vico Freddo e nel Cortile Posteriore.

Un lavoro di grande importanza è quello compiuto nel Bagno di Maria Carolina, con la pulitura dei marmi, la rimozione di depositi superficiali e di incrostazioni, gli interventi di microstoccatura di lesioni e fissurazioni e la lucidatura a protezione a base di cera microcristallina.

Prevista, poi, anche un’opera di manutenzione e riqualificazione degli antichi telai. Previste anche attività di recupero delle aree verdi che si trovano nelle immediate vicinanze del Belvedere. Inoltre, per tutelare il Complesso da eventuali colate superficiali di acqua e detriti, si darà luogo alla rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane superficiali grazie a una ripulitura delle cunette e a una revisione del sistema di canalizzazione delle acque. «Oggi – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – parte un intervento di grande rilevanza, che cambierà il volto a quello che, insieme alla Reggia, rappresenta il bene Unesco della città di Caserta. Abbiamo lavorato molto per intercettare questi fondi Pics e adesso mettiamo in pratica un’accurata progettazione compiuta in questi anni. Il Belvedere è un monumento di straordinaria bellezza, unico, e deve essere uno strumento fondamentale per la crescita turistica della città». «Un altro aspetto importante di questo progetto - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo - riguarda il recupero completo delle Fontane del Solari, che sono state più volte vandalizzate e che costituiscono un bene artistico dal grande valore, anche simbolico, per San Leucio».