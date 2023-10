Il Casino Vecchio del Belvedere potrebbe diventare monumento nazionale. Ad annunciarlo è stato ieri in consiglio l'assessore all'urbanistica, Domenico Maietta. La seduta si è aperta infatti con una mozione presentata dal consigliere di "Prima Caserta", Donato Aspromonte, sulla necessità di preservare questo luogo abbandonato al degrado e circondato da rifiuti, attraverso l'installazione di una barriera che ne limiti il transito e l'attivazione della videosorveglianza. Un argomento che ha innescato in aula un lungo dibattito tra maggioranza e opposizione sulle possibili soluzioni da adottare e durante il quale è emerso che il Codice della Strada non consente il posizionamento di strumenti definitivi per limitare la circolazione nelle strade vicinali ma che di sicuro il tratto che conduce allo storico immobile potrà essere monitorato dalle telecamere che, a quanto pare, sarebbero già state previste.

Da qui l'intervento dell'assessore Maietta che ha sottolineato l'interesse della Soprintendenza «che - ha spiegato - si è attivata per chiedere la monumentalità del sito. L'iter è a buon punto, i diversi proprietari del Casino sono già stati convocati e ad alcuni di loro è stato anche già riconosciuto un indennizzo culturale. Quando l'immobile diventerà monumento, la strada rientrerà nel demanio comunale». Un annuncio che ha spinto il consigliere Massimo Russo (lista Moderati) a proporre un emendamento alla mozione per chiedere la convocazione di un tavolo con i proprietari dell'immobile. La mozione così emendata è stata approvata con 25 voti. Ratificata con 16 sì e 5 pareri contrari invece la mozione presentata dal consigliere di Caserta Decide, Raffaele Giovine, per l'istituzione di un Museo lineare dedicato a Vanvitelli da realizzare lungo le pareti del Macrico.

«L'obiettivo - ha precisato Giovine - è quello di trasformare quelle mura in opere d'arte, creando un secondo attrattore culturale in collegamento con la Reggia per far sì che i turisti si spingano all'interno della città». «Considero quella di Caserta Decide una proposta valida - ha dichiarato l'assessore alla cultura, Enzo Battarra - anche se si tratta di una opera che ha carattere temporaneo. L'auspicio è che ben presto quelle mura possano essere abbattute e sostituite con dei cancelli». Botta e risposta tra il sindaco Carlo Marino e il consigliere della lista Zinzi per Caserta, Maurizio Del Rosso, sui cantieri al Belvedere di San Leucio. Con una mozione il consigliere di opposizione ha chiesto lumi sui lavori previsti da una convenzione sottoscritta nel 2018 con il dipartimento di Architettura della "Vanvitelli".

«All'ateneo - commenta Del Rosso - che ha partecipato a un bando per insediare le attività didattiche in un'area di circa mille metri quadrati del monumento, è stata riconosciuta la possibilità di svolgere interventi di ristrutturazione di un'ala del Belvedere invece di pagare un canone di 120mila euro l'anno. Vorrei quindi sapere se i lavori sono stati eseguiti e a quali condizioni considerato che, malgrado la mia richiesta, non è stato possibile ottenere il verbale con le regole di ingaggio». Netta la risposta del sindaco che ha precisato che i lavori, ora in corso, erano stati interrotti per un breve periodo per la necessità di coordinare l'intervento dell'università con altri due cantieri, finanziati nell'ambito dei Pics con fondi europei, in corso sempre al Belvedere.

Molto partecipata poi la discussione sulle condizioni di degrado in cui versa il cimitero e l'emergenza sicurezza legata ai numerosi furti ai danni di loculi e cappelle. Discussione innescata da una mozione del consigliere di FdI, Paolo Santonastaso, che ha chiesto alla giunta di procedere all'installazione delle telecamere lungo tutto il perimetro dell'area. Invito accolto dall'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo, che ha annunciato l'approvazione in giunta, entro venerdì, del project financing per la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero. Approvate all'unanimità infine le due mozioni presentate dal Forum dei giovani attraverso i consiglieri Donisi (Pd) e Santonastaso. La prima sulla necessità di intercettare locali da destinare ad aula studio nell'ex caserma Sacchi nelle more dei lavori previsti a breve alla biblioteca di via Laviano. L'altra per chiedere la ritinteggiatura della barriera in new jersey che si trova in piazza Carlo di Borbone.