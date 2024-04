Nocera Inferiore, 600 euro di multa per chi non pulisce la pipì del cane

Fino a 600 euro di multa per chi accompagna il cane a fare la pipì senza aver con se una bottiglietta d'acqua per lavare il marciapiede o l'angolo di strada. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, questa mattina ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto, a decorrere dalla data odierna, che le persone incaricate della custodia o conduzione di cani, oltre a disporre delle idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, provvedano a munirsi obbligatoriamente di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, con o senza aggiunta di disinfettanti o di detergenti.

Nel documento si legge che «altresì, è obbligatorio riversare una congrua quantità̀ d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, da effettuarsi, anche in seguito alla rimozione delle deiezioni solide, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico».

Inoltre è fatto divieto assoluto anche di consentire deiezioni canine liquide a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati dagli agenti di polizia municipale. «L'ordinanza - ha spiegato il sindaco - si è resa necessaria per porre un freno alla situazione indecorosa di tante strade cittadine dove non è possibile camminare o passeggiare serenamente. La misura s’inserisce nel solco di tutte le politiche che abbiamo messo in campo per l’ambiente e la vivibilità della città».