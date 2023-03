Nascose oltre 100 piantine di marijuana dietro coltivazione di funghi, condannato

NOCERA INFERIORE. Diventa definitiva la condanna per un 49enne di Nocera Inferiore, che invece della coltivazione di funghi, come poteva sembrare agli inquirenti durante una perquisizione in casa, aveva invece una coltivazione di marijuana. Le forze dell'ordine trovarono 111 piantine di marijuana, insieme a strumenti per la coltivazione.

L'imputato fu condannato in primo e secondo grado. La sentenza è stata confermata ora anche in Cassazione, con il ricorso della difesa dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha avvalorato il motivo assunto dai giudici d'appello, riguardo le "allarmanti modalità dell'accertata coltivazione" escludendo, invece, l'ipotesi di "una coltivazione domestica penalmente irrilevante".

La serra scoperta era munita anche di impianto di irrigazione, riscaldamento e ventilazione. In questo senso, i giudici hanno condiviso le ragioni della condanna in appello, ritenendo generico il motivo della difesa, che non ha precisato quali specifiche "doglianze sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale, nè è stata ciharita quale sarebbe stata la loro valenza demolitoria".