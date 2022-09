Falso allarme bomba a Nocera Superiore: c'è l'inchiesta sulla valigetta sospetta

Un falso allarme bomba nei pressi di una scuola ha tenuto impegnati carabinieri e vigili del fuoco nella giornata di ieri, intorno alle 14, dopo che un passante aveva lasciato una valigetta scura nei pressi dell'istituto Marco Polo nella piazzetta di Pecorari in via Russo.

L'oggetto era stato segnalato più volte ai carabinieri, giunti sul posto poi per verificare la situazione. La zona è stata transennata, poi è stato allertato il nucleo artificieri di Salerno. Dopo aver messo in sicurezza l'area - sono presenti diverse palazzine - sono state svolte tutte le operazioni per verificare il contenuto della valigetta.

La ventiquattrore era vuota. Da un primo esame dei filmati di videosorveglianza non è stato possibile individuare la persona che aveva posato in terra la valigetta, lasciandola incustodita. Non è escluso che si sia trattato di uno scherzo architettato da qualcuno (sarebbe punibile penalmente qualora venisse individuato).

L'autore o gli autori restano, al momento, ignoti. I carabinieri hanno però avviato una formale indagine per individuare la persona che ha lasciato in strada l'oggetto.