Martedì 21 Agosto 2018, 06:45

ROCCAPIEMONTE - «Sono innocente, non ho mai violentato mia nipote né la sua amica». Si è difeso così il 69enne di Rocca, arrestato giorni fa perché avrebbe abusato della nipotina e della sua amichetta, quando entrambe avevano 9 e 10 anni, in un periodo compreso tra il 2015 e il 2017. Difeso dal legale Eduardo Sorrentino, l’uomo ha spiegato al gip, Luigi Levita, che non sa «spiegarsi perché oggi quelle due minori lo accusino. «Forse - ha detto - sono state indottrinate e manipolate da una donna che ce l’aveva con me, e che mi aveva denunciato in passato». Una vicenda che vedeva, questa volta, il figlio di quella donna nella parte della vittima. Ma la Procura non trovò riscontri e archiviò il caso. Secondo l’uomo, la donna si sarebbe vendicata mettendo in giro le voci di nuove violenze commesse dal 69enne.