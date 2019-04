Venerdì 12 Aprile 2019, 01:05

Condannato in abbreviato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 20mila euro di multa Maurizio Pepe junior, arrestato per detenzione al fine di spaccio di droga. Il giovane salernitano venne sorpreso, la notte del 28 ottobre dello scorso anno a Pontecagnano Faiano, in possesso di 27 grammi di cocaina suddivisa in 109 confezioni e 6 grammi di eroina confezionata in 30 dosi. La sentenza è stata emessa, al termine del rito abbreviato richiesto dall'imputato (difeso dall'avvocato Mariagrazia Rosamila), dal giudici dell'udienza preliminare Gennaro Mastrangelo del Tribunale di Salerno. L'arresto del Pepe venne affettuato dagli agenti del commissariato di Battipaglia che, durante un servizio per le strade del vicino comune di Pontecagnano, notarono il giovane in auto (era insieme ad un amico risultato estraneo ai fatti): perquisito venne rinvenuta la droga (parte in un borsello del Pepe ed altra in una tasca del giubbino) oltre circa 300 euro di denaro contante (cifra che ha fatto presupporre che, durante la giornata, il Pepe avesse già spacciato della droga). Lo stesso arrestato ammise le responsabilità dichiarando di essere disoccupato ed avere bisogno di soldi.