Tombino scoperto, inghiottiti dall'acqua mamma e figlio: tragedia sfiorata a Pagani

Mamma e figlio finiscono in un tombino coperto dall'acqua, in ragione degli allagamenti verificatisi ieri nella provincia di Salerno. L'episodio si è registrato nel comune di Pagani, all'incrocio tra via Cesarano e via Tramontano. A salvare le due persone sono stati i proprietari del bar S. Lucia, insieme ad alcuni clienti.

I due non avevano visto la crepa in strada, coperta dall'allagamento dell'acqua, finendoci dentro.

A nulla erano valsi gli avvertimenti e le urla di di alcuni passanti, per impedire ai due di passare sulla crepa presente al centro della strada. Sono stati tirati fuori dal personale dell'attività commerciale.

Tanta paura ma non mancano le critiche per un disagio che a Pagani è ben noto: «Una sola parola, vergogna! Un problema che si manifesta da anni e nonostante le svariate amministrazioni siamo sempre nella stessa situazione!». Il pozzetto di fogna non era infatti visibile per l'acqua che ricopriva la strada, al punto da creare serie difficoltà anche alle circolazione e agli automobilisti. La donna ha riportato lieve escoriazioni, indenne invece il figlio.