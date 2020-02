I carabinieri della compagnia di Sapri hanno smantellato una rete di pusher dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla fascia costiera cilentana. I militari, all'alba, hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di un 39enne di origini marocchine residente a Centola, mentre altre due misure cautelari sono state emesse per un rumeno ed un gambiano al momento ricercati in ambito internazionale. I pusher spacciavano, soprattutto marijuana e hashish a Palinuro rifornendosi nell'hinterland salernitano.

