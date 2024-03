«Dal Mercatello alle spiagge, a Salerno sarà una primavera urbanistica»

Una Primavera urbanistica per la città di Salerno. Parola di neoassessore al ramo (e anche al commercio) Dario Loffredo. Tra programmazione della stagione estiva e restyling a spiagge e fronte-mare (ripascimento e nuova passeggiata di Santa Teresa), ci sono alcune criticità e nodi da sciogliere (come quello di piazza Cavour su cui nei prossimi giorni si avranno novità circa il ripristino almeno della viabilità attorno al cantiere ma che è finita al centro di una battaglia legale) ma anche fiori da far sbocciare… al parco del Mercatello, quasi pronto a riaprire i suoi cancelli con un nuovissimo look dopo la chiusura forzata e prolungata per troppo tempo.

Primavera e poi… estate. Dal ripascimento alle novità per Santa Teresa. Salerno prenota un posto dal punto di vista urbanistico nella classifica delle trasformazioni?

«In primis ci sono i lavori nella zona Foce dell’Irno già annunciati dal sindaco Napoli, in quell'area sorgeranno nuove strutture alberghiere, turistico-ricettive che andranno ad implementare e a soddisfare quella che è la grande richiesta di turisti di approdare nella nostra città. Abbiamo avuto sempre carenza in questo senso e per questo è doveroso dare un’offerta giusta al centro della città. Il ripascimento delle spiagge sta andando avanti proprio in quella zona (dal polo nautico fino al Grand Hotel) e con lo start ai lavori all'aeroporto di Pontecagnano, anche Salerno si farà trovare assolutamente pronta anche dal punto di vista urbanistico e delle trasformazioni».

A proposito di ripascimento, c’è qualche preoccupazione sull’avvio della stagione balneare tra addetti del settore ma anche tra i cittadini...

«Ci apprestiamo ad avere le spiagge caraibiche come a Mercatello anche in quest’altra zona della città perché i lavori procedono spediti. Voglio tranquillizzare i cittadini: non c’è alcun tipo di problema, per legge il 30 aprile verranno sospesi i lavori e riprenderanno dopo la stagione balneare per permettere proprio a tutti i titolari di stabilimenti di poter lavorare (fermo restando che alla fine avremo spiagge che renderanno ancora più appetibile la loro offerta) e ai cittadini di poterne usufruire» .

C’è un polmone verde che attende di respirare nuovamente. Siamo finalmente vicini alla riapertura?

«Oramai ci siamo, siamo agli sgoccioli.

I lavori sono ultimati. C’è stato un lavoro da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione impegnativo. Siamo andati ogni giorno a verificare lo stato delle operazioni e il cantiere. Davvero, i cittadini dovranno attendere soltanto pochissimi giorni e restituiremo totalmente riqualificato il parco. Sarà una primavera al parco, sicuramente».

Dalla zona orientale al cuore della città. Santa Teresa, quali novità per la zona che adesso si inserisce nel quadro tra il Lungomare e piazza della Libertà?

«Con tutta l’amministrazione abbiamo lavorato ad una delle cose che ci sta più a cuore. Ci sarà una totale riqualificazione e ristrutturazione di quella che è la bellissima pedana, una terrazza sul mare bellissima dove i nostri giovani passano intere giornate. Ci sarà un restyling dovuto che comincerà tra pochi giorni. Per quanto riguarda i lavori ReAct di Salerno Sistemi al Lungomare, ci avviamo a conclusione. È vero che abbiamo dovuto fare dei sacrifici ma erano fondi a scadenze precise e dovevamo rispettarle. Abbiamo rifatto tutte le panchine nuove e siamo ai dettagli per l’inizio della riqualificazione di Santa Teresa per permettere ai cittadini di vivere al meglio quella zona».

E sul fronte del commercio? L'estate porterà - finalmente - un calendario di eventi, spesso richiesti proprio dai commercianti?

«Stiamo lavorando ad un progetto importante, frutto di un bel lavoro di squadra. Ci stiamo preparando agli eventi estivi e in collaborazione con l’assessore al turismo Alessandro Ferrara, ci stiamo impegnando per dare una nuova linfa e diversificare l’offerta dell’estate 2025: piazza della Libertà si candida a diventare scenario anche di turismo musicale con concerti a livello nazionale e internazionale nel mese di luglio».