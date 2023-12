«Vorrei che (Salerno) fosse sold-out». La canzone è dei The Giornalisti, il desiderio invece si è trasformato in realtà nella città d’Arechi. Il weekend dell’Immacolata ha portato in città – complice anche l’accensione del mega-albero in piazza Portanova di giovedì – tantissimi turisti e visitatori che hanno scelto di affollare le strade del centro ma anche in parte della zona orientale di Salerno. Tra prenotazioni di alberghi e b&b, turisti “mordi e fuggi” e autobus arrivati da ogni luogo della provincia e della regione Campania (e non solo), c’è chi sceglie di viaggiare in camper e anche quest’anno di raggiungere Salerno usufruendo dell’area riservata e attrezzata di Torrione. Parcheggio full, in questi giorni, quello riservato alle “case su ruote” che hanno affollato la zona di lungomare Marconi nella mattinata di ieri in attesa di poter usufruire di un posto che qualcuno aveva lasciato. Un po’ di caos generato dalla coda per i camperisti in attesa e gli stalli che – in tarda mattinata - erano nuovamente tutti occupati. Purtroppo, o per fortuna: Salerno in questi giorni è meta gettonata per il primo ponte natalizio che ha favorito le visite in città soprattutto per le luci d’artista. Da qualche anno gli stessi camperisti hanno perso l’area Mercatello – in attesa di completamento del restyling totale del parco che verrà ultimato probabilmente all’inizio del 2024 – e che prima era attrezzata proprio per ospitarli.

LE AREE

La zona Marconi gestita come tutte le altre aree di sosta dalla società in house di palazzo di città Salerno Mobilità, è leggermente più piccola, può ospitare meno veicoli ma ad un prezzo conveniente (10 euro per sosta e acqua e 5 per l’energia elettrica). La grandezza dell’area e l’afflusso di visitatori hanno generato così in questi giorni la sosta selvaggia e l’abusivismo di chi – senza pagare regolarmente – ha scelto di affollare lo stesso la zona Mercatello. Tante le segnalazioni dei cittadini che hanno fatto i conti con file di camper parcheggiati, nonostante l’area non sia attrezzata. Dunque, non pochi disagi ma l’amministrazione comunale in primis ha attenzionato la questione cercando una soluzione per limitare problemi e caos. «Conosciamo il problema – ha sottolineato l’amministratore unico di Salerno Mobilità, Camillo Amodio – insieme all’assessore Galdi, dal prossimo anno proveremo a trovare una soluzione. Stiamo pensando di incrementare l’area di sosta camper già esistente magari con un’altra che sia sempre in città. Il parcheggio è fortunatamente pieno ma sappiamo che si può fare sempre meglio ed è già nella programmazione del futuro». Il “troppo” che si trasforma da bello ad ostacolo e su cui il Comune di Salerno dovrà impegnarsi per far sì che ritorni ad essere invece modello e non spina nel fianco per cittadini e per gli stessi turisti.

IL CASO

Intanto oggi Salerno si prepara a vivere la prima partita casalinga della squadra granata contemporaneamente alla kermesse e agli ingressi in città. L’appello è sempre quello di utilizzare le auto il meno possibile, sfruttando le 6 corse in più della metro messe a disposizione nell’ambito delle Luci: Salernitana e Bologna scenderanno in campo alle 18 ma dalle 16 in molti già avranno raggiunto i cancelli dello stadio Arechi, così come saranno tantissimi i turisti che arriveranno a bordo dei bus autorizzati e che saranno diretti nell’area di parcheggio di via Ligea. Out invece quella Arechi come da prassi: quando la Salernitana disputerà i match in casa, infatti, non sarà possibile per i pullman prenotare uno stallo davanti all’impianto di via Allende. Primo banco di prova, con il piano traffico che non ha subito variazioni in zona stadio.