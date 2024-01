A fuoco camper e tre auto, evacuato palazzo al Rione Parco di Avellino

Notte da incubo a Rione Parco ad Avellino per un incendio che ha interessato un camper e tre auto auto parcheggiate sotto i palazzi degli alloggi popolari. Lo stabile è stato fatto evacuare.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Leonardo Di Capua. La sala operativa del comando provinciale ha inviato sul posto due squadre che hanno spento il rogo con non poche difficoltà e hanno messo in sicurezza l'area.

Evacuato lo stabile durante le operazioni di soccorso e danni ingenti si sono registrati all'abitazione del primo piano. Non si sono registrati feriti. Sono state avviate le indagini per capire l'origine del rogo. Sul posto anche il sindaco Gianluca Festa.