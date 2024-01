Venticano: inferno di fuoco in un capannone, fiamme vicino alla casa e alla stalla

Inferno di fuoco a Venticano in contrada Capo Ceraso, per un incendio che ha interessato un capannone di un'azienda agricola del posto, con al suo interno mezzi agricoli, attrezzature varie e circa trecento rotoballe di paglie e fieno. Sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale di Avellino, supportate da due autobotti. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento.

Un lavoro complicato anche per evitare che le fiamme si propagassero alla vicina stalla con diverse decine di capi di bovini e all'abitazione non molto distante dalla struttura. In serata si è reso necessario anche l'intervento di un mezzo meccanico, sempre dalla sede centrale di Avellino, per portare a termine il lavoro di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri una da Montefalcione e una da Venticano per i rilievi di propria competenza.