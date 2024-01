È partito il cantiere per la realizzazione di un'infrastruttura sociale con la riqualificazione delle aree nei pressi della sorgente Laura alla frazione Preturo di Montoro.

L'intervento in questa zona è nato da un recente accordo di programma tra l’amministrazione comunale e il Consorzio di bonifica comprensorio Sarno. L'intesa è diretta a realizzare delle opere di riqualificazione ambientale su delle aree comunali di particolare valenza paesaggistica.

«Su questa zona l'esecutivo Giaquinto - dichiara il delegato Raffaele Citro - non ha avuto dubbi nel realizzare dei lavori destinati a un progetto di riqualificazione dell'area e per il benessere cittadino. I lavori alla frazione Preturo riguardano un'area che vede nelle vicinanze l'antico lavatoio che sarà riqualificato insieme all'intera area. Questi lavori sono partiti grazie alla collaborazione con il Consorzio di bonifica Sarno in questo modo abbiamo raggiunto l'accordo di programma». Intesa che si è resa necessaria considerando che il Consorzio di bonifica comprensorio Sarno ha in gestione 65 punti di prelievo di acque profonde dotati di impianti di sollevamento e 6 punti di prelievo di acque superficiali dotati di impianti di derivazione.

Il progetto è stato redatto in sinergia tra gli uffici tecnici del consorzio di bonifica e del Comune di Montoro. «Il Consorzio si è reso disponibile a cedere l'area e il Comune ha attivato il progetto così sono stati previsti per la zona la realizzazione dell'area benessere, otto tipologie di attrezzi per la palestra e la riqualificazione dell'area a verde. Inoltre si recupererà la struttura dell'antico lavatoio e l'antica stazione pompaggio del Consorzio di bonifica».