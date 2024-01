Va a fuoco una casa a Montoro, paura ma nessun ferito

Incendio in una casa di Montoro. Si sono vissuti momenti di grande paura. E’ accaduto in via Fratelli Giovanni ed Enrico Tolino. La sala operativa del comando provinciale di Avellino dei vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra supportata da un'autobotte.

I caschi rossi, con non poche difficoltà, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Al momento dell'accaduto all'interno non vi erano i proprietari e quindi non si sono registrate persone coinvolte. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra per i rilievi di propria competenza.