«Patologie e stress da troppo lavoro», medico cita l'Asl in giudizio

Un carico di lavoro oltre i limiti, in ragione di uno straordinario prolungato per circa dieci anni. Un dirigente in servizio presso il 118 e al pronto soccorso di Pagani ha citato l'Asl di Salerno, chiedendo un risarcimento per danni subiti nel corso del tempo.

La vicenda è stata già oggetto di una prima pronuncia da parte del giudice del lavoro di Nocera Inferiore, che ha respinto il ricorso del medico nel 2018.

Ora il giudizio in Appello, con una richiesta per risarcimento danni pari a 700mila euro. I giudici hanno disposto una consulenza tecnica per valutare quanto richiesto dal medico. L'Asl, con apposita delibera, ha fatto altrettanto.

Nel suo ricorso, il medico spiegò di aver subito «infortunio cardiaco e gravi patologie di cui, oggi, risulta essere affetto a causa dell'eccessivo carico lavorativo a cui è stato sottoposto per circa dieci anni in qualità di dirigente medico presso l'ex Saut 118 del Distretto di Pagani e presso lo stesso pronto soccorso, in regime di lavoro straordinario». I giudici della Corte d'Appello decideranno sulla richiesta di risarcimento, dopo aver valutato i contenuti delle due consulenze, quella per il tribunale e quella di parte.