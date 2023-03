Vibonati, Sgarbi visita il museo dei presepi da Guinness dei primati

È prevista per domenica 19 marzo, alle ore 18, la visita del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, al Museo Logos, nel Convento San Francesco di Paola a Vibonati. Sgarbi, percorrerà un viaggio immersivo nelle 27 stanze del Museo, attraversando, scena dopo scena, 2500 anni di storia e ammirando le migliaia di statue semoventi che danno vita al suggestivo racconto delle tappe più significative della vita di Gesù. «La presenza del sottosegretario - si legge in una nota - è un segno tangibile di come il Museo Logos sia in linea con l’obiettivo di una concreta valorizzazione e divulgazione di un patrimonio culturale materiale e immateriale, sposato a pieno dall’imprenditore Carmine Cardinale, fondatore del Museo insieme alle giovani imprenditrici della società Auris Film, Erika e Rossella Cardinale, con la direzione artistica dei registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi».

Dopo la visita, Sgarbi prenderà parte al dibattito moderato dalla giornalista e regista Stefania Capobianco, che vedrà anche l’intervento del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli e del fondatore del Museo, Carmine Cardinale.