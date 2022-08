Paura a Nocera, imbocca ponte contromano con l'auto: patente sospesa

NOCERA INFERIORE. E' stato solo grazie al tempestivo intervento della polizia municipale che a Nocera Inferiore, giorni fa, si è sfiorata una tragedia, quando nel pomeriggio sul ponte di via Dodecapoli Etrusca, un'auto ha percorso la strada contromano. Il veicolo, una Fiat Punto verde, proveniva da via Rea. Aveva poi imboccato contromano il cavalcavia, verso il centro, dopo aver superato i semafori.

Diversi conducenti avevano tentato di segnalare all'automobilista che quello era il verso sbagliato per percorrere il cavalcavia, ma l'uomo aveva continuato, rischiando di causare un grave incidente. La visibilità infatti è scarsa, se si proviene contro il senso di circolazione. Una pattuglia della polizia locale, a quel punto, presente in zona per effettuare controlli su alcuni problemi nell'asfalto creati lungo via Pucci per i lavori dell'impianto di fognatura, si è precipitata sul ponte a sirene spiegate.

Una volta li, ha fermato l'auto appena in tempo. Alla guida c'era un uomo di Siano, di 50 anni.

La spiegazione per aver imboccato quella strada contromano, fornita ai vigili, è stata di una distrazione. Una distrazione che non gli ha evitato una multa, così come la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti. L'automobilista dovrà inoltre pagare 650 euro al comando di polizia municipale di Nocera Inferiore.