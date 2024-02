Petardo lanciato in Curva ma nelle foto non c'è la prova: viene assolto

Non c'era la prova per l'accusa che muoveva la procura di Nocera Inferiore per un ragazzo di 33 anni, residente a Nocera Superiore, assolto dal reato di aver detenuto e lanciato un petardo di circa 10 centimetri nel settore Curva Locali dello stadio San Francesco di Nocera Inferiore.

I fatti risalgono al 26 settembre 2021, giorno del match tra la Nocerina e il Francavilla. Il ragazzo fu fotografato dalla polizia, impegnata nel servizio di ordine pubblico, a petto nudo, in mezzo ad altri ultras.

Dalle indagini gli agenti collegarono il giovane al lancio di un petardo, in un settore differente dello stadio, individuato successivamente durante gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Ragion per cui il giovane beccò una denuncia a piede libero e poi anche un Daspo, da quest'ultimo provvedimento poi assolto. Ora l'assoluzione anche nel processo penale, perchè il fatto non sussiste. Le prove a suo carico, tutte fotografiche, ritraevano il giovane in mezzo ad altri ultras ma mai in possesso del petardo. L'imputato era difeso dal legale Franco Esposito.