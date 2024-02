Pezzi di alluminio nel cibo della mensa, servizio sospeso in tutte le scuole

Corpi estranei nei cibi distribuiti in mensa, il Comune di Roccapiemonte sospende il servizio nelle scuole in attesa di chiarimenti da parte della ditta fornitrice del servizio.

La decisione è del sindaco Carmine Pagano, che ha emesso un'ordinanza che al momento blocca per la giornata di oggi la somministrazione dei pasti, in attesa di chiarimenti da parte della ditta che gestisce il servizio.

Quanto scoperto era stato messo nero su bianco dalla dirigente dell'istituto Comprensivo Mons. Mario Vassalluzzo, in relazione alla comunicazione giunta dalla responsabile del plesso scolastico di Casali. Nella nota «si avvisava che, al momento del pranzo, durante la somministrazione del primo piatto previsto dal piano alimentare, venivano ritrovati corpi estranei all’interno dei piatti, all’apparenza piccoli pezzi di alluminio o altro materiale simile».

Sul posto, presso la scuola, erano giunti per una verifica il responsabile dell'area amministrativa e del servizio legale, i quali hanno disposto «l’immediata sospensione della distribuzione dei pasti nonché la conservazione degli stessi nello stato e nei luoghi in cui erano stati riscontrati». Il Comune ha chiesto ora al responsabile del gestore del servizio mensa scolastica di relazionare in merito all'accaduto.

Tuttavia, la distribuzione dei pasti è stata sospesa «a tutela della sanità e dell’igiene pubblica" per la giornata di oggi, presso tutti i plessi di ogni scuola di infanzia e primaria presente sul territorio comunale.