Poliziotto in pensione soccorre centauro dopo un incidente e presta primo soccorso

Poliziotto in pensione interviene per prestare soccorso ad uno scooterista rimasto ferito in un incidente stradale, tenendo lontane le persone che nel frattempo si erano fermate e deviando il traffico fino all'arrivo dei vigili urbani. L'assistente capo Luigi Taverni, già in servizio presso il commissariato di Portici-Ercolano e alla Squadra mobile Napoli, stava transitando lungo la strada che costeggia Parco Pinocchio a Salerno quando si è accorto di un serio incidente tra uno scooter ed un'autovettura. Sull'asfalto c'era un uomo di circa 60 anni con il volto insanguinato e che accusava forti dolori all'altezza del torace: il poliziotto, accortosi che l'uomo stava perdendo conoscenza, gli ha immediatamente controllato i battiti ed ha evitato di farlo addormentare parlandogli fino all'arrivo dei soccorsi. E' stato lo stesso poliziotto Luigi Taverni, che stava ritirandosi a casa dopo aver preso la figlia a scuola, ad allertare il numero unico d'emergenza 112 ed è rimasto in compagnia dell'uomo ferito attendendo la pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza che ha trasferito lo scooterista in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed occupparsi del traffico veicolare che, a causa del sinistro stradale, si era bloccato.