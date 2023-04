Positano, restyling per i sentieri battuti dai turisti: si comincia dall’oasi di Laurito

Più attenzione alla manutenzione e al restyling non solo del centro storico. Accade a Positano dove l'Amministrazione Comunale, ha dato il via libera ad un progetto definitivo-esecutivo. In particolare nella contrada Laurito, tra le più frequentate dai turisti. E così, a seguito di un progetto complesso, peraltro autorizzato dalla Soprintendenza e di un importo complessivo di circa 600mila euro, si procederà alla riqualificazione del sentiero e che interesserà anche parte dalla statatle 163 Amalfitana in corrispondenza della discesa pedonale di Laurito e arriva a valle fino all'alveo naturale che sfocia sulla Marina di Laurito.

Tra gli interventi previsti, il rifacimento dei muretti che sarà eseguito in pietra calcare locale a vista, l’apposizione di ringhiere in ferro battuto, il rifacimento della pavimentazione con la posa delle condotte dei sottoservizi e la sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampioni uguali a quelli installati sul resto del territorio.

«Il comune di Positano ha ricevuto un importante nulla osta, arrivato dalla soprintendenza di Salerno, atteso da tempo dai cittadini della frazione, per realizzare interventi di riqualificazione e manutenzione di via Laurito - spiega il sindaco Giuseppe Guida - Grazie al costante lavoro degli uffici e la collaborazione di diversi enti si concretizza questo importante intervento necessario ed atteso sulla pedonale di via Laurito: saranno effettuati lavori di manutenzione su tutta la scala, con la sistemazione dei gradini e dei sottoservizi, canalizzazione delle acque, realizzazione dei muretti, sostituzione delle ringhiere e delle lampade della pubblica illuminazione, sarà inoltre ripristinato il percorso che porta alla sottostante spiaggia. La somma impegnata dal bilancio comunale è di circa 600 mila euro. Ogni risultato è frutto della intensa programmazione delle opere pubbliche che questa amministrazione pianifica annualmente in modo capillare su tutto il territorio di Positano, così da valorizzare tutti gli angoli caratteristici del nostro paese».