Positano, ripreso mentre urina in strada. I vigili lo multano grazie a un video diventato virale

È costata un ammenda di 102 euro a turista straniero quella pipì “scappatagli” in una centralissima strada di Positano. E probabilmente l’avrebbe fatta franca se qualcuno del posto, appostato lungo via Marconi, non avesse ripreso la scena.

Il video postato sui social non solo è diventato virale ma ha consentito agli agenti della polizia municipale di Positano di individuare lo scostumato turista al quale è stata comminata un'ammenda pecuniaria di oltre cento euro.

Il bisogno fisiologico espletato in pieno giorno è dunque costato caro al vacanziere che andrà via dalla Costiera portando con sé il ricordo non solo di posti incantevoli ma anche del conto salato presentatogli dai vigili per quella impellente pratica sbrigata in pieno centro urbano.