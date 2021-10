Covid, positive 2 insegnanti, chiuse tre classi: sanificazione in un asilo nido

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno ha comunicato che una docente della Scuola Secondaria di San Francesco a Padula è positiva. La donna non è residente nel comune di Padula. In seguito al contagio la sindaca Michela Cimino ha reso noto che in concerto con la direzione scolastica, sta adottando tutte le misure anti-contagio da Covid-19 previste dalla nuova normativa. «In particolare, abbiamo già provveduto alla sanificazione dei locali della scuola e a sospendere, a scopo cautelativo, l’attività didattica in presenza per le sole classi 2A, 2B e 3A per il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento, necessari al contenimento della diffusione del virus». Sul caso era intervenuta anche l’opposizione guidata da Dario Tepedino chiedendo delucidazioni sul da farsi all’amministrazione comunale.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Zoccola esce dal carcere e finisce ai domiciliari: «Ha aiutato... L'INCHIESTA Gestione dei locali di Piazza Libertà i bandi nel mirino: due... L'ACQUISIZIONE La Doria passa di mano il gruppo a Investindustrial SALERNO Rubano medicine in farmacia diciannove persone sotto accusa

Un'altra insegnante, stavolta dell’asilo nido di Sassano, è risultata positiva nei giorni scorsi. Il Comune di Sassano guidato dal sindaco Domenico RubIno, il Piano di Zona e la cooperativa Il Sentiero che gestisce il nido hanno attivato immediatamente le azioni di prevenzione e contrasto alla pandemia con uno screening e la sanificazione. Tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi e non ci sono problematiche per il prosieguo dell’attività scolastica. L’insegnante risulta asintomatica.

E infine scuole chiuse a Sant'Arsenio, in ogni ordine e grado, ma per un motivo diverso. Guasto alle conduttore idriche e scuole a secco.