Praiano, pugno duro della sindaca: vietato camminare a torso nudo

Vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno al di fuori delle aree destinate alla balneazione. L’ennesimo divieto arriva da Priano dove la sindaca Anna Maria Caso ha firmato un’ordinanza a tutela del decoro urbano e della decenza “tipici del normale convivere civile”.

La decisione è maturata in seguito al malcontento per comportamenti, registrati nelle zone a maggiore flusso turistico, che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro. E essendo Praiano una delle cittadine della Costiera a elevatissima vocazione turistica si è deciso di porre un freno a tale situazione che “oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel territorio comunale con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica che viene proposta”.

E così, considerato che “la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’Amministrazione comunale” è stata varata l'’ordinanza che vieta fino al prossimo 30 settembre di circolare a torso nudo in paese.

Ai trasgressori dell’ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo di € 500,00.