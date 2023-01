Sfiorata la tragedia a Palomonte. Un uomo, 37enne del posto, ieri pomeriggio mentre maneggiava un petardo inesploso dinanzi la sua abitazione è rimasto gravemente ferito.

Il petardo è esploso e la deflagrazione ha provocato il distacco di due falangi della mano dell'uomo che è stato soccorso e accompagnato all'ospedale di Oliveto Citra.

Sono state allertate le forze dell'ordine e sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Palomonte e della compagnia di Eboli. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il petardo era da qualche giorno per strada dinanzi l'abitazione del ferito che ieri pomeriggio lo ha raccolto e mentre lo maneggiava gli è scoppiato tra le mani provocandogli il distacco delle falangi della mano.

L'uomo, dopo l'esplosione del petardo, ha urlato e chiesto aiuto ed è stato condotto subito all'ospedale più vicino. Molto probabilmente il ferito non immaginava che il petardo potesse esplodere e procuragli danni alla mano. Del resto è risaputo che i petardi inesplosi che rimangono per strada dopo i festeggiamenti di San Silvestro non vanno raccolti e toccati ed è consigliabile allertare le forze dell'ordine per rimuoverli. Un'imprudenza che è costata cara all'uomo benchè potessero esserci conseguenze più gravi. Nel frattempo i carabinieri hanno perlustrato la zona dove per individuare altri petardi inesplosi e pericolosi.