Priscilla Salerno pazza per la Salernitana: «Ora sogno Nainggolan e Belotti»

Mai nome d'arte fu più azzeccato per un momento del genere come quello di Priscilla Salerno. L'attrice hard Tina Ciaco, infatti, è non solo nata a Salerno ma anche tifosissima della Salernitana. E lunedì pomeriggio, durante la festa promozione dei granata, è stata una delle protagoniste assolute in strada, dove dove non si è risparmiata il giro in motorino, le foto con la sciarpa e gli abbracci con il resto del popolo di fede salernitana.

APPROFONDIMENTI LA FESTA Salernitana, venerdì festaa porte chiuse all'Arechi LA FESTA Salernitana in vendita ma Lotito ora vuole 30 milioni

Ma come nasce la sua passione per la Salernitana?

«Quando avevo 16 anni già andavo allo stadio con papà. Ero nei club della zona orientale di Salerno dove sono nata. E successivamente ne ho anche fondato un altro con gli amici: "Barcollo ma non mollo". Praticamente ero un capo ultrà e partecipavo a tutte le trasferte. La mia è una passione viscerale in una città che vive di pane e pallone».

Cosa ha rappresentato per lei la promozione dopo 23 anni?

«Il regalo dopo un anno di sofferenze per tutti a causa della pandemia. Per 7 mesi sono rimasta da sola a Verona, poi ho sentito il richiamo della mia terra e sono tornata a casa: non ce la facevo più. Così questa promozione è un bellissimo regalo».

Aveva promesso uno spogliarello...

«Dipende molto dalle norme anti Covid. Ma una festa con i tifosi la faremo, ne ho parlato con i Fedelissimi. Per quanto riguarda lo spogliarello, sarà elegante e con scopo benefico».

Nell'attesa ha già pensato a qualcos'altro?

«Ho tantissimi tatuaggi, ognuno con il suo significato e adesso è venuto il momento di dedicarne uno alla Salernitana. Non ho ancora deciso il posto, ma a breve sul mio corpo ci sarà anche un bel cavalluccio marino».

Ha vissuto a Verona per tanti anni: che rapporto ha con lo stadio?

«Grazie al clun Colosseo granata di Roma ho seguito tante partite della Salernitana, e poi quando ero a Verona cercavo di non perdermi nulla delle trasferte al nord. Ma adesso non vedo l'ora di tornare allos stadio. L'ultima volta ci sono stata 2 anni fa. Per me è un luogo magico: l'ho sempre frequentato quando ero a Salerno, anche perché la mia famiglia ha casa proprio a due passi dal vecchio Vestuti».

E come è stato andare allo stadio da Priscilla Salerno?

«Anche quando ho acquistato notorietà non ho mai smesso di andare in curva. Devo dire che tutti mi hanno sempre molto rispettato. Ci vado sempre con lo stesso gruppo di amici e mi fanno sentire una di loro: mi considerano la Tina di sempre».

Ha mai pensato di inserire anche il calcio nei suoi film hard?

«Amo il calcio incondizionatamente, ma non si sposa con i miei gusti da attrice».

Ovvero?

«Mi chiamano la Sofia Loren del porno perché sono sempre molto elegante nelle mie scene. Girare in uno spogliatoio non mi farebbe impazzire: non mi piacciono le ammucchiate. E poi il calcio è stato già trattato come tema nei film porno, sarebbe un po' scontato».

E un calciatore con lei sul set ce lo vedrebbe?

«Mi piacerebbe girare un film con Nainggolan».

Fidanzati calciatori ne ha avuti?

«Sono amica di tanti calciatori, ma non sono stata fidanzata con nessuno di loro».

Perché?

«Sono troppo farfalloni e io odio questo tipo di uomini. Anche se faccio la pornostar, voglio che il mio uomo abbia occhi solo per me. Quindi adoro i calciatori, ma non saranno mai i miei fidanzati».

Allora nessun findanzato: un calciatore che vorrebbe vedere con la maglia della sua Salernitana in serie A?

«Ne posso chiedere tre?».

Prego...

«Dal Torino prendere Belotti: così passerebbe dal granata al granata. Poi magari Lotito potrebbe mandarci Ciro Immobile dalla Lazio. Mentre dall'estero vorrei Alexander Isak, Svedese del Real Sociedad».