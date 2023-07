Salerno, l'incontro Upi in Provincia: la riforma serve al Paese

«L'indebolimento delle Province ha aumentato la disparità di diritti e di opportunità tra i territori e ha acuito i divari tra i comuni capoluogo e le altre città. La riforma delle Province, con il disegno di legge all'esame in Senato, è una riforma Paese, che ha lo stesso valore da Nord a Sud e può colmare questo squilibrio. Il ritorno all'elezione diretta è essenziale per far tornare i cittadini ad essere protagonisti nelle scelte, ma vogliamo anche un nucleo di competenza che facciano delle Province la sede della programmazione territoriale». Lo ha detto il presidente di Upi Michele de Pascale intervenendo alla tavola rotonda con deputati e senatori sullo stato dei lavori del disegno di legge di riforma delle Province in discussione in Senato, in corso nel Palazzo della provincia di Salerno.

All'incontro, cui hanno partecipato i presidenti delle Province, i sindaci e i consiglieri provinciali del Mezzogiorno, si è ribadita la necessità che la riforma sia accompagnata dalle risorse, una emergenza che non è stata ancora risolta. «La provincia di Salerno - ha detto il presidente Franco Alfieri - è emblematica, considerate le dimensioni territoriali e il numero di abitanti.