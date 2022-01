Pusher di cocaina bloccato dalla polizia con un cliente

Colto in flagranza di reato mentre spacciava eroina e cocaina: arrestato. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Fratte, quartiere periferico di Salerno, dove gli agenti della polizia di Stato stavano svolgendo un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 51enne, R.V. le sue iniziali, è stato individuato mente si trovava in una piazza del quartiere dove stava cedendo una dose di droga a un uomo.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Scappa dagli arresti domiciliari e sparisce per giorni: ripreso e... LO SCONTRO Incidente sulla Via del Mare paura per un 87enne a Castellabate LA TRAGEDIA Cade nel caminetto e muore: aveva 80 anni e viveva da sola

L’arrestato ha precedenti specifici ed aveva con sè una decina di dosi di eroina ed una decina di cocaina. In particolare, infatti, l’uomo deteneva 21 involucri contenenti rispettivamente 11 confezioni di cocaina e 10 confezioni di eroina. I poliziotti hanno anche sequestrato una somma di denaro di poco più di mille euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.