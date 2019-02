Mercoledì 27 Febbraio 2019, 06:45

BATTIPAGLIA - Minacce e ingiurie ricevute da una minorenne del posto, fino a provocarle un forte stato di ansia e preoccupazione. La mamma della 14enne, tramite il suo legale, ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno e le indagini sono scattate nelle ultime ore. Alla ragazza è bastato collegarsi a un sito internet dal quale poi a raffica e in modo anonimo sono giunte minacce e ingiurie che potevano essere lette anche da altri utenti. La minorenne, dopo qualche giorno, si è rivolta alla madre che ha subito segnalato l’episodio di cyberbullismo alla Procura. Gli investigatori sono a lavoro per scoprire chi si cela dietro le minacce. Trattandosi di messaggi giunti anonimamente per il momento gli investigatori, come la ragazza e i suoi familiari ignorano l’identità di chi ha molestato e minacciato la minorenne. In uno dei messaggi, oltre ad apostrofarla usando parolacce e ingiuriarla le è stato scritto: «So che vai a scuola…ti trovo io». Ovviamente la vittima non ha mai risposto, ma preoccupata si è rivolta ai familiari.