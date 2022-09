Ragazzo cammina sui binari, traffico ferroviario in tilt

Traffico ferroviario bloccato per quasi due ore a causa della presenza di un giovane sui binari: è accaduto nei pressi della stazione di Pisciotta. I presenti hanno notato un ragazzo che passeggiava in stato confusionale tra la banchina e i binari, mettendo a rischio la sua vita. Immediatamente è stata informata Trenitalia che ha disposto il blocco della circolazione. Attivata la Polfer di Sapri che ha richiesto l’intervento sul posto dei carabinieri della stazione di Pisciotta. Questi ultimi, una volta giunti in zona, hanno rintracciato il giovane. Si tratta di un ventenne siciliano che avrebbe dovuto raggiungere Milano.



Viste le sue condizioni è stata attivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ragazzo presso l’ospedale San Luca di Vallo per accertamenti. Disagi si sono registrati per i passeggeri dei treni diretti da e per il Cilento, costretti a subire notevoli ritardi.