Giovedì 18 Luglio 2019, 13:24

Ancora ladri in azione ad Atena Lucana. Questa notte i malviventi hanno agito in una nota concessionaria d'auto lungo la Strada Statale 19. I ladri, almeno tre stando alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono entrati in azione nella notte, hanno forzato una finestra della struttura in legno che ospita gli uffici dell'azienda e una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro mentre erano alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Il titolare dell’attività ha sporto denuncia a carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini. I ladri avrebbero portato via delle chiavi d’auto e anche una pistola.