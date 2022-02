Rapinarono il grossista al mercato: condannate confermate per i tre banditi

Rapinarono grossista del mercato ortofrutticolo di Pagani, il 15 ottobre del 2019. Il bottino fu di circa 15mila euro. Niente sconti e conferma, in Cassazione, per tre persone di Pagani, Alfonso Pisciotta, Claudio Izzo e Salvatore Attianese, ritenuti materialmente colpevoli del colpo. I giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili, disponendone il rigetto. In Appello, il tribunale aveva condannato Claudio Izzo a 7 anni, Alfonso Pisciotta...

