Ravello, tradito dal navigatore si ritrova con lo scooter lungo una ripida scalinata

Ormai in Costiera i mezzi a motore camminano dappertutto. Persino lungo scale. La scena che non ti apetti si è materializzata oggi pomeriggio a Ravello dove un turista con uno scooter preso a noleggio ha affrontato in discesa le scale che passando accanto al convento di San Francesco portano alle spalle di Villa Rufolo.

Tradito probabilmente dal navigatore e proveniente verosimilmente dal lato opposto, ovvero la stradina che conduce a Villa Cimbrone e dotata di una rampa per il trasporto di materiale, generi alimentari e di persone inferme o con difficoltà motorie, l'impavido turista ha seguito più che il proprio istinto il navigatore del suo smarphone che lo ha portato in centro attraverso una strada a gradoni.

La scena non passata inosservata a residenti e turisti che hanno assistito increduli a quanto stava accadendo.

Lo sprovveduto turista, di giovane età, ha affrontato l'intera scalinata in discesa, con il due ruote aiutandosi con i freni e procedendo scalino per scalino per non danneggiare lo scooter.