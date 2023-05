La Costiera amalfitana premiata dai “Traveller's Choice Best Of Best” di Tripadvisor per gli alberghi

In Costiera amalfitana ci sono alcuni tra i migliori hotel di lusso del Belpaese, uno dei migliori hotel d’Italia in assoluto, uno dei migliori piccoli hotel del Paese. Questi riconoscimenti emergono dall’annuncio degli assegnatari del premio “Travellers' Choice Best of the Best 2023” di Tripadvisor per la categoria alberghi.



Come spiega Tripadvisor nella sua pagina web dedicata alla politica dei premi, «il premio Travellers' Choice Best of the Best è il nostro più importante riconoscimento. Il premio tiene conto della qualità e della quantità di recensioni e punteggi dei viaggiatori e classifica gli alloggi, le destinazioni, le spiagge, le attrazioni, i ristoranti, le compagnie aeree e le esperienze migliori in specifiche categorie e aree geografiche, seguendo tali punteggi e recensioni. I vincitori del premio Travellers' Choice Best of the Best rientrano nell'1% dei migliori profili su Tripadvisor».

I vincitori del 2023 sono stati resi noti dal portale negli ultimi giorni. Per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati a realtà della Costiera amalfitana, sulla scia della condivisione delle proprie esperienze positive da parte dei visitatori, nella categoria dei migliori hotel d’Italia troviamo Hotel Palazzo Murat di Positano. Tra i migliori hotel di lusso del Paese troviamo due realtà della Costiera: Casa Angelina di Praiano e il Caruso, a Belmond Hotel, Amalfi Coast di Ravello. Nella categoria migliori piccoli hotel d’Italia c’è Hotel Margherita Ristorante M’ama di Praiano.



Si tratta di riconoscimenti importanti perché provengono dagli ospiti e dal loro racconto delle esperienze che vivono nelle strutture e perché danno traccia di cosa si aspettano dalla Costiera. Accoglienza di lusso, professionalità, ma anche il piacere di essere accolti da famiglie storiche del turismo, che fanno sentire l’ospite a casa. Ancora una volta emerge che la chiave è l’autenticità, il farsi tutt’uno con un territorio incomparabile e farlo vivere nelle sue peculiarità. A tutti i vincitori, tra i quali figurano diversi suoi associati, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi formula le più vive congratulazioni e il ringraziamento per il lavoro di qualità che aggiunge valore al comparto e al territorio.

Per il Travellers’ Choice Best of the Best 2023 si resta ancora in attesa dell’annuncio, che ci sarà nei prossimi mesi, dei premi per i ristoranti e le esperienze. Per il 2022 in queste categorie c’erano stati interessanti riconoscimenti per la Costiera amalfitana. A Positano l’assegnazione di uno dei migliori ristoranti da cartolina del mondo 2022: Adamo ed Eva by Eden Roc, che con la nona posizione si è posizionato nella top ten italiana. Il miglior ristorante romantico d’Italia 2022 è andato ad Amalfi: Baglio Amalfi Italian Bistrò cucina, vino & Drinks. Primo della categoria, con questo risultato si è proiettato al sesto posto della categoria ristoranti romantici del mondo 2022. Siccome la Costa d’Amalfi è meta romantica per eccellenza, non poteva mancare la doppietta in questa categoria con il Ristorante Mirage di Positano, anch’esso nella top ten italiana 2022 perché in ottava posizione.



Oltre al settore ricettivo e ristorativo, il premio Travellers' Choice Best of the Best 2022 di Tripadvisor era andato anche ad una esperienza: al tour di gruppo via mare della Costiera amalfitana con barca privata. Non resta che aspettare l’annuncio di queste categorie per il 2023, per scoprire cosa riservano alla Costiera amalfitana.