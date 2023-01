Ottiene bonifico di 4000 euro, ma i soldi sono «provento di truffa»: giovane nei guai

SCAFATI. Un ragazzo di 27 anni di Scafati rischia un processo per ricettazione. La Procura di Nocera Inferiore lo accusa di aver avuto disponibilità, dunque di aver ricevuto, sul proprio corrente una somma di oltre 4000 euro. I soldi sarebbero stati caricati attraverso due accrediti, il primo di 1950 euro ed il secondo di 2200. Quei soldi, secondo un'indagine della polizia postale, erano di proprietà di una ragazza residente a Pescara.

Attraverso un'attività d'indagine, infatti, gli inquirenti erano partiti dal numero di Iban della giovane, per poi identificare la carta nelle disponibilità del ragazzo di Scafati. I movimenti su quel conto risalgono al 3 e 7 giugno del 2019. Con la denuncia della ragazza depositata a maggio del 2019. L'indagine fu poi trasferita alla Procura competente di Nocera Inferiore, che ha ora concluso l'inchiesta nei riguardi del ragazzo di 27 anni.

L'ipotesi è che quei soldi fossero il provento di una truffa informatica, che poi sarebbero stati spostati sul conto del giovane per evitare di essere rintracciati. Così non è stato: il giovane rischia il processo per ricettazione, dopo aver ricevuto la notifica di indagine conclusa da parte dell'organo inquirente nocerino.