E finalmente arrivò il rimpasto a Pagani. Come annunciato da mesi, l’esecutivo del sindaco Lello De Prisco ha in parte cambiato volto. La presentazione della nuova squadra di governo si è tenuta nel pomeriggio di ieri, durante il Consiglio comunale. La prima novità è la nomina dell’assessore al bilancio, figura cruciale per un ente in dissesto finanziario, fino ad oggi assente a Pagani. Sarà la commercialista Carmen Ferraioli, in quota alla lista Orizzonte Comune, a ricoprire il ruolo di assessore al bilancio di palazzo San Carlo con deleghe alla programmazione economica, politiche fiscali, coordinamento e controllo economico delle società partecipate, tributi.

L’altro nuovo ingresso in giunta è quello di Salvatore Visconti, storico fedelissimo dell’ex sindaco Salvatore Bottone con all’attivo diverse esperienze in Consiglio comunale e in giunta durante le amministrazioni Gambino. Visconti ha delega alle politiche del personale, affari generali e servizi alla città, innovazione tecnologica. Nominato vice sindaco, al posto dell’ormai ex Valentina Oliva, l’assessore ai lavori pubblici Augusto Pepe, decano delle giunte del centro destra cittadino. Oltre alla delega ai lavori pubblici, Pepe manterrà le deleghe alla programmazione ed esecuzione progetti Pnrr, edilizia scolastica, patrimonio e manutenzione ordinaria e straordinaria, rapporti con Iacp, Acer, Erp, rete viaria. Due, invece, le figure che abbandonano l’esecutivo del sindaco De Prisco. Lascia l’assessore all’ambiente Giuseppe Campitiello, già nominato nel consiglio dell’Eda.

Stessa sorte per l’avvocato Veronica Russo, che fino a ieri ha detenuto le deleghe al contenzioso. L’avvocata si è seduta tra i banchi dell’assise nel posto lasciato vuoto da Visconti. Restano, al momento, nelle mani del sindaco De Prisco le deleghe dell’ormai ex assessore Campitiello. Da verificare, quindi, se nei prossimi giorni ci sarà una nuova nomina per l’ambiente. Per tutti gli altri assessori, invece, nessun cambiamento degno di nota. «Devo ringraziare tutta la mia maggioranza per l’attraversamento del deserto di questi primi 2 anni, di cui oggi raccogliamo i faticosi e per questo ancora più preziosi frutti. Ora tante altre sfide ci attendono - dice De Prisco - sono estremamente soddisfatto rispetto a quanto fatto finora. Vedo un futuro migliore per tutti e credo che il peggio sia ormai alle spalle. Faccio gli auguri a tutti i componenti della giunta della mia amministrazione, alla neo consigliera Veronica Russo, ai bracci armati esterni fondamentali, ovvero l’ingegnere Elena Donnarumma ad Agro Solidale l’ex assessore Giuseppe Campitiello all’Eda».