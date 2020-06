Immortalato da una residente mentre scarica tappetini di erba sintetica in via Adriana. L'ennesimo episodio di inciviltà si è registrato questa mattina nei pressi dei raccoglitori per indumenti e segue quello che un mese fa ha interessato l'area parcheggio di via Generale Niglio. L'uomo è stato individuato e denunciato.



L'accaduto è stato condannato dal sindaco Cosimo Ferraioli: "Sversare illecitamente rifiuti negli spazi urbani è un comportamento deprecabile oltre ad essere un reato penale, specialmente se i materiali possono essere conferiti presso l'azienda speciale in via Stabia. Invito i cittadini a essere più collaborativi verso le istituzioni e a denunciare questi comportamenti, che danneggiano tutti noi.

Non possiamo permettere che la nostra città venga offesa da questi atti di inciviltà assoluta". © RIPRODUZIONE RISERVATA