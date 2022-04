Ritrovato dopo 24 l'anziano scomparso a Ricigliano, sta bene

È stato ritrovato vivo e in buona salute l'anziano che ieri si era allontanato dalla casa di riposo di Ricigliano mettendo in subbuglio un paese e decine di soccorritori intervenuti. Nel primo pomeriggio di oggi è stato ritrovato all'interno di una grotta dove si era rifugiato.

Sarebbe stato lì tutta la notte, che ha visto temporali importanti abbattersi anche su Ricigliano.

Zio Donato ha resistito ed ha aspettato. I Vigili del fuoco, che già ieri si erano adoperati insieme alle forze dell'ordine, per ritrovarlo, utilizzando anche un elicottero, lo hanno prelevato e condotto in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute. Tuttavia, zio Donato era vigile, stava bene. Originario della Basilicata, l'uomo vive in questa casa di riposo da qualche tempo.